Sat.1 Gold setzt «Lenßen Live» im Februar fort

TV-News

Für Ingo Lenßen wird es im Sat.1-Hauptprogramm künftig keinen Platz mehr geben, sein Sprechstunden-Format beim Spartensender Sat.1 Gold geht aber nach zweijähriger Pause weiter.

Das Nachmittagsprogrammscheint konkretere Formen anzunehmen, was zuletzt das Aus für Ingo Lenßen und dessen Seriebedeutete. Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung bestätigte der Rechtsanwalt das Aus und gab bekannt, dass vergangene Woche die letzte Klappe für das Vorabend-Format gefallen sei. Am Telefon hatte man ihm „mit großem Bedauern“ mitgeteilt, dass «Lenßen übernimmt» nach dieser Staffel nicht fortgesetzt werde. Ohne Arbeit steht er aber nun dennoch nicht da.Vom Sat.1-Hauptprogramm wechselt Ingo Lenßen zurück in die Sparte zu Sat.1 Gold , wo ab Donnerstag, 16. Februar 2023, die neunte Staffel der Call-in-Showausgestrahlt wird. Die Sendung kehrt damit nach zweijähriger Pause auf den Bildschirm zurück. Zuletzt sendete Sat.1 Gold im April und Mai 2021 neue Folgen der Constantin-Entertainment-Produktion. Die neuen Folgen werden immer um 22:15 Uhr gezeigt.„Diese Sendung liegt mir besonders am Herzen. Live mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu kommunizieren und sie bei ihren zum Teil kuriosen Fällen mit meinem juristischen Rat zu unterstützen – ich freu mich drauf!“, wird der Rechtsanwalt nun in einer von Sat.1 Gold verbreiteten Mitteilung zitiert.Damit aber nicht genug: Denn am gleichen Abend startet bei Sat.1 Gold um 20:15 Uhr ein weiteres Format mit Ingo Lenßen. In dem neuen Verbraucher-Magazin, das von Docma TV, produziert wird, widmet er sich Alltags-Rechtsfragen mit dem Themenschwerpunk Urlaub, Shopping, Food (Restaurants und Lieferdienste) sowie zum Mietrecht.