FX bestellt «The Border»-Pilotfilm

US-Fernsehen

Die neue Serie basiert auf dem Don-Winslow-Kartell-Buch.

FX hat einen Pilotfilm zubestellt, wie Nick Grad, der Präsident der Unterhaltungssparte von FX, am Mittwoch bekannt gab. Basierend auf Don Winslows preisgekrönter und von der Kritik gelobter Border-Trilogie ("The Power of the Dog", "The Cartel", "The Border") soll die Geschichte "Amerikas gescheiterten 50-jährigen Krieg gegen die Drogen durch die ineinander verschlungenen Erzählungen von Charakteren auf beiden Seiten der mexikanisch-amerikanischen Grenze erkunden: Ein besessener mexikanisch-amerikanischer DEA-Agent, ein junger Box-Promoter, der ein Drogenimperium erbt, ein abgestumpfter Teenager, der in der Welt der High-Class-Escorts an die Macht kommt, und ein irischer Junge aus den Straßen von Hell's Kitchen, der zu einem skrupellosen, internationalen Auftragskiller wird", beschreibt der Sender die Serie.Die ‚New York Times‘ nannte die Kartell-Trilogie "eine Mischung aus «Der Pate» und «Krieg und Frieden»" und "das wichtigste Werk dieser Generation amerikanischer Massenkultur an der Grenze". FX hat sich die Rechte an der Trilogie im Jahr 2019 geschnappt.E.J. Bonilla («The Old Man», «The Long Road Home») wurde für die Hauptrolle des Art Keller verpflichtet. Neben ihm werden Frank Blake («Sanditon», «Normal People»), der Sean Callan spielen wird, Annie Shapero («Red Skies»), die Nora Hayden darstellen wird, und Sebastián Buitrón («Amsterdam», «Narcos»), der die Rolle des Adan Barrera übernehmen wird.