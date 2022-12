Amazon-Chefs äußern sich über «Neighbours»

International

Der Streamingdienst Freevee hat vor kurzem die tägliche Serie gerettet.

Die Verantwortlichen von Amazon Freevee haben geschworen, dass die neue Staffel vondie gleiche Qualität und den gleichen Produktionswert wie die langjährige lineare Vorgängerserie haben wird. "Wir werden alles tun, was wir tun müssen – vor und hinter der Kamera –, um sicherzustellen, dass wir eine konsistente Serie abliefern", wird Lauren Anderson, Leiterin der AVOD-Originalinhalte und -Programmierung bei Amazon Studios, beim US-Branchendienst „Variety“ zitiert."Ein paar Signale sind, dass die Darsteller zurückkommen, so dass wir in der Lage sind, das zu begrüßen, was die Serie vom Produktionswert her, von der Besetzung und den Talenten her und den Produzenten hinter den Kulissen war", sagt Anderson und merkt an, dass die Darsteller Stefan Dennis, Alan Fletcher, Jackie Woodburne und Ryan Moloney alle zurückkehren werden."Wir setzen die Serie mindestens auf dem gleichen Niveau fort, das die Zuschauer seit 37 Jahren lieben. Das Wichtigste für uns ist, sicherzustellen, dass diejenigen, die die Serie bereits lieben, sie auch weiterhin lieben werden." Amazon ließ im November eine Bombe platzen, als bekannt wurde, dass die kultige australische Soap ein neues Zuhause auf der AVOD-Plattform Freevee des Streaminganbieters gefunden hat.