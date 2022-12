Lateinamerika steht bei Warner Bros. Discovery hoch im Kurs

International

Zwei neue Serien werden derzeit entwickelt. Das Unternehmen möchte den neuen Streamingdienst bald starten.

Warner Bros. Discovery ist auf dem besten Weg, den fusionierten HBO Max/discovery+-Streamingdienst in Lateinamerika noch vor Ende 2023 zu starten und damit die Region als erstes Gebiet außerhalb der USA für den kombinierten Dienst zu öffnen. WBD ist außerdem fest entschlossen, globale US-Inhalte mit "extrem fesselndem, lokal geschaffenem geistigem Eigentum" in Lateinamerika zu kombinieren, so Fernando Medín, WBD-Präsident und MD Lateinamerika und US-Hispanic, gegenüber dem Fachblatt „Variety“, unter Berufung auf zwei Titel aus Brasilien. Zum einen ist die True-Crime-Doku-Serie «A Brutal Pact: The Murder von Daniella Perez» geplant und in Entwicklung befindet sich «City of God», eine Serienfortsetzung des vierfach Oscar-nominierten Films von Fernando Meirelles und Katia Lund aus dem Jahr 2002.Die fünfteilige Serie «A Brutal Pact: The Murder von Daniella Perez» erzählt Gloria Perez, Brasiliens führende TV-Drehbuchautorin, zum ersten Mal von ihrem unermüdlichen Kampf um Gerechtigkeit für ihre Tochter, die 1992 von ihrem Telenovela-Kollegen ermordet wurde – ein Fall, der auch 30 Jahre später noch schockiert. Die im Juli ausgestrahlte Doku-Serie erreichte die höchste Einschaltquote aller lokalen Produktionen in Brasilien und gehörte zu den drei besten Titeln auf HBO Max in Lateinamerika in diesem Jahr, so Medin. "Das ist die Art von Inhalten, nach denen wir suchen", bekräftigte er.Am 2. Dezember gab WBD bekannt, dass es «City of God» entwickelt, eine Serie unter der Leitung von Meirelles, die von seinem Label 01 Filmes, einem der erfolgreichsten Film- und Fernsehunternehmen in Brasilien, produziert wird. Die Serie holt die Figuren 20 Jahre später wieder ein.