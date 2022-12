Sat.1 holt «Der letzte Bulle»-Film ins Free-TV

TV-News

Fünf Jahre nach dem Ende der Serie kam 2019 Henning Baum als Mick Brisgau in die Kinos, nun schafft es der Film auch ins Fernsehen.

Zwischen 2010 und 2014 stand Henning Baum in insgesamt 60 Folgen als Michael „Mick“ Brisgau in der Sat.1-Serievor der Kamera. 2019 erschien zusätzlich eine im Kino recht erfolglose Spielfilm-Fassung. Für Sat.1 war die Serie aber stets ein Erfolg. Die Erstausstrahlung der finalen Staffel sahen im Schnitt 3,59 Millionen Zuschauer und sorgte für grandiose Marktanteile von 11,7 Prozent auf dem Gesamtmarkt und 14,0 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Nun holt der Bällchensender den «letzten Bullen» zurück und zeigt den Kinofilm am Mittwoch, den 28. Dezember um 22:15 Uhr.Neben Henning Baum ist in dem Film auch Seriendarsteller Maximilian Grill als Andreas Kringge zu sehen. In weiteren Rollen spielen Leonie Brill, Florence Kasumba, Lucas Gregorowicz, Ralph Herforth, Ralf Moeller, Christian Kahrmann und Oliver Fleischer mit. Regie führte Peter Thorwarth, der gemeinsam mit Stefan Holtz das Drehbuch schrieb.In dem Film wird die Geschichte von Mick, der in den 1980ern ins Koma fällt und aus dem er erst nach 25 Jahren wieder erwacht, neu erzählt. Der Macho hat Schwierigkeiten, sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen. Er muss mit einer Frau als Chefin klarkommen und die Tatsache annehmen, dass seine Ex mit einem Schwächling verheiratet ist. Ausgerechnet mit diesem als Partner soll Mick nun einen Maulwurf bei der Polizei enttarnen.