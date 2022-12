«House» & Co.: Banijay plant Remakes

International

In Indien plant man eine Drehscheibe für panasiatische Fernsehinhalte.

Indische Adaptionen der beliebten Serienundsind bei Banijay Asia in Arbeit, verriet CEO Deepak Dhar gegenüber dem US-Branchendienst „Variety“ auf dem Asia Television Forum and Market. Weitere Details und die Plattform, auf der sie ausgestrahlt werden, sollen Anfang 2023 bekannt gegeben werden, so Dhar.Banijay Asias indische Adaption von «The Good Wife» mit Kajol in der Hauptrolle wird Anfang nächsten Jahres auf Disney+ Hotstar zu sehen sein und «Captain», die indische Version von «The Night Manager», ebenfalls für Disney+ Hotstar, befindet sich in der Endphase der Postproduktion, so Dhar."In Indien können wir die Kosten bis zu einem gewissen Grad senken und einigen unserer Partner einen Mehrwert bieten. Wir sehen, dass wir angesichts des Preis- und Kostendrucks mehrere Produktionen auf einmal machen wollen", sagte Dhar und fügte hinzu, dass «Survivor» und «Temptation Island» auf den Malediven für mehrere pan-asiatische Kunden produziert werden.