ProSieben plant Jahresrückblicke mit Abdallah und Pufpaff

TV-News

Zwischen den Jahren blickt sowohl «Galileo» als auch «TV Total» auf die vergangenen zwölf Monate zurück.

Anfang Dezember ist die Zeit, in der viele TV-Sender das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Dabei sind erst rund 92 Prozent des Jahres absolviert. ProSieben geht da ein wenig pragmatischer vor und setzt auf einen Jahresrückblick erst ganz kurz vor dem Jahreswechsel – dann aber in gleich zweifacher Ausführung. Am 27. Dezember meldet sich Aiman Abdallah mit der knapp vierstündigen Sendung. Er präsentiert darin 30 bis 50 Bilder von Themen, die die Menschen in diesem Jahr bewegt haben.Der Comedian Sebastian Pufpaff geriet aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft in den vergangenen Wochen ein wenig aufs Abstellgleis. Am gestrigen Abend kam seine «TV Total»-Rückkehr daher nur auf 9,7 Prozent in der Zielgruppe. Kommende Woche pausiert er dann wieder, da in Katar das zweite Halbfinale gespielt wird, weswegen Funda Vanroy mitfast acht Stunden Sendezeit füllen darf. Die Clipshow wird von 20:15 bis 4:35 Uhr gesendet. In den darauffolgenden Wochen ist dann aber wieder Pufpaff zu sehen.Am 28. Dezember moderiert er seine Variante des Jahresrückblicks.übernimmt dann zwei Stunden Sendezeit. Details zur Show hält ProSieben aber noch unter Verschluss. Im Anschluss wiederholt die rote Sieben dann die Jubiläumsshowvom 22. Dezember, ehe sich am Donnerstag, 29. Dezember, um 20:15 Uhr Thomas Hermanns endgültig von der Bühne des «Quatsch Comedy Clubs» verabschiedet. Seinen Abschied feiert er im Theater am Potsdamer Platz in Berlin unter anderem mit Comedy-Größen wie Tahnee, Atze Schröder, Lisa Feller, Chris Tall und Oliver Pocher.