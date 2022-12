Zweite «Yellowjackets»-Staffel kommt im März zu Paramount+

TV-News

Kurz nach dem Start hat der Streamingdienst eine gute Nachricht für alle Serien-Fans.

Kurz nachdem der neue Streamingdienst Paramout+ in Deutschland gestartet ist, gibt es schon die Ankündigung eines neuen Serienhighlights, das im kommenden Jahr auf die Abonnenten wartet. Am 24. März feiert die zweite Staffel der Showtime-Seriebei dem neuen Streamingdienst Premiere. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die zweite Staffel dann exklusiv bei Paramount+ abrufbar. Die neuen Folgen, die von Studio Entertainment One (eOne) realisiert werden, befinden sich derzeit in Vancouver in Produktion.«[Yellowjackets» wird als eine Mischung aus Survival-Epos, psychologischer Horrorgeschichte und Coming-of-Age-Drama beschrieben. Die Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe talentierter Highschool-Fußballerinnen, die als Überlebende eines Flugzeugabsturzes tief in der abgelegenen nördlichen Wildnis landen. Die Produzenten zeichnen den Abstieg eines komplizierten, aber erfolgreichen Teams zu wilden Clans nach und rekapitulieren gleichzeitig ihre Leben, die sie nach 25 Jahren nun wieder zusammenzufügen versuchen.In der siebenfach für den Emmy nominierte Reihe, die im November 2021 beim Premiumkabelsender Showtime ihre US-Premiere feierte und wenig später hierzulande bei Sky Atlantic im Programm war, spielen Melanie Lynskey und Juliette Lewis die Hauptrollen. In weiteren Rollen sind Christina Ricci, Tawny Cypress, Lauren Ambrose und Simone Kessell zu sehen. Als Gaststars tritt neben einigen neuen Gesichtern auch Elijah Wood auf. Ashley Lyle und Bart Nickerson haben die Serie kreiert.