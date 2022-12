James Gunn: Können nicht jeden glücklich machen

Kino-News

Der künftige Mastermind hinter dem DC-Universum macht Fans auf Enttäuschungen gefasst.

Der Filmemacher James Gunn hat sich zum ersten Mal ausführlich über die Zukunft der DC Studios geäußert, nachdem er und der Produzent Peter Safran im Oktober die Leitung der Discovery-Abteilung von Warner Bros. übernommen haben."Peter und ich haben uns entschieden, die DC Studios zu leiten, wohl wissend, dass wir in ein unruhiges Umfeld kommen würden, sowohl bei den Geschichten, die erzählt werden, als auch beim Publikum selbst, und dass es eine unvermeidliche Übergangszeit geben würde, während wir dazu übergehen, eine zusammenhängende Geschichte in Film, Fernsehen, Animation und Spielen zu erzählen", twitterte Gunn am Donnerstag. "Aber am Ende wurden die Nachteile dieser Übergangsphase durch die kreativen Möglichkeiten und die Chance, auf dem aufzubauen, was bei DC bisher funktioniert hat, und das zu korrigieren, was nicht funktioniert hat, in den Schatten gestellt."Gunn und Safran werden nächste Woche dem CEO von Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ihre aktuellen Pläne für das DC-Universum in den Bereichen Film, Fernsehen und Spiele vorstellen, und Insider sagen, dass sie ihre Strategie innerhalb des Unternehmens streng geheim halten.