«Firebug» entsteht bei Apple

US-Fernsehen

Die Serie mit Taron Egerton geht in Produktion.

Apple TV+ hat, eine Dramaserie mit Taron Egerton in der Hauptrolle, als Serie bestellt. Die Serie, die von Dennis Lehane entwickelt wurde, folgt einem gestörten Detective und einem rätselhaften Brandermittler (Egerton), die sich auf die Spuren zweier Serienbrandstifter begeben. Obwohl die Serie fiktionalisiert ist, basiert sie auf wahren Begebenheiten, die im «Firebug»-Podcast von Truth Media vorgestellt wurden, der von Kary Antholis moderiert wurde.Das Projekt stammt aus den Apple Studios und wird von Lehane entwickelt, geschrieben und produziert. Weitere ausführende Produzenten sind Egerton und Richard Plepler von Eden Productions, die einen mehrjährigen Vertrag mit Apple TV+ haben, Bradley Thomas und Dan Friedkin von Imperative Entertainment, Antholis für Crime Story Media und Marc Smerling für Truth Podcasting Corp.Dies ist eine weitere Zusammenarbeit zwischen Egerton, Lehane, Plepler, Antholis und Thomas bei Apple TV+ , die zuletzt bei der limitierten Serie «Black Bird» zusammengearbeitet haben, die im Juli auf dem Streamer Premiere feierte. Egerton hatte seinen Durchbruch in den «Kingsman»-Filmen von 2014 und 2017, in denen er den Spion Eggsy spielte.