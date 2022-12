Analyse: Ist Disney+ in den USA zu teuer?

Vermischtes

Ampere Analysis hat die Preise und Angebote der Streamingdienste untersucht.

Der Preis für die werbefreie Version von Disney+ in den USA beträgt jetzt 10,99 US-Dollar pro Monat – und das könnte mehr sein als der Marktwert der Inhalte des Streaming-Dienstes, wie eine aktuelle Analyse zeigt. Im Gegensatz zu den Ländern außerhalb Nordamerikas ist bei Disney+ nicht die Marke Star enthalten. Diese Inhalte werden bei Schwester-Streamer Hulu gezeigt.Seit dem 8. Dezember kostet Disney+ Premium (ohne Werbung) für neue und bestehende US-Kunden (die keine speziellen Promotion-Pläne haben) nun drei Dollar mehr pro Monat, was einer Erhöhung von 38 Prozent entspricht. Gleichzeitig hat das Unternehmen den werbefinanzierten Tarif „Disney+ Basic“ eingeführt, der in den USA für 7,99 Dollar im Monat erhältlich ist (der bisherige Preis für die werbefreie Version von Disney+).Mit elf Dollar pro Monat kostet Disney+ Premium jedoch 17 Prozent mehr als der geschätzte Marktwert von 9,42 Dollar/Monat für die Fernsehsendungen, Filme und Specials des Dienstes, wie aus neu veröffentlichten Daten des Forschungsunternehmens Ampere Analysis hervorgeht. Der Bericht verwendet Amperes Popularität und kritische Bewertungsmetriken, um den relativen Marktwert von Inhalten (sowohl aus eigenen als auch aus fremden Quellen) im Vergleich zum gewichteten Durchschnittspreis der führenden US-Streaming-Dienste zu bewerten.Fairerweise muss man sagen, dass die Ampere-Studie die Preise und Inhalte von Januar bis Juli 2022 analysierte – sie berücksichtigt also nicht die Programme, die die jeweiligen Streaming-Dienste seitdem hinzugefügt haben.