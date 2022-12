«Schlag den Besten» schlägt zurück

Quotennews

Die Produktionsfirma von Stefan Raab hat zwei neue Folgen aufgenommen. Über zweieinhalb Stunden moderierte Elton am Donnerstag.

Insgesamt neun Episoden haben Raab TV und Brainpool von, einem weiteren «Schlag den Raab»-Spin-off produziert. Aufgrund der Corona-Pandemie war dann recht früh Schluss, ProSieben schwieg über eine Fortsetzung. Inzwischen hat man den Auftrag für zwei neue Ausgaben erteilt, die erste feierte am Donnerstag Premiere. Murat, der in der zweiten Titelverteidiger Björn schlug, bekam am Ende sogar noch einen Fiat 500C geschenkt.Die ersten Folgen hatten bis zu 1,30 Millionen Zuschauer und verbuchten bis zu 11,9 Prozent Marktanteil. Allerdings gab es auch Ausgaben, die deutlich schwächer performten. Die zehnte Folge, die erneut von Elton moderiert wurde, wollten sich 1,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Die Produktionsfirma kann sich über 4,5 Prozent Marktanteil freuen. Bei den Umworbenen standen dieses Mal 0,51 Millionen auf dem Zettel, der Marktanteil belief sich auf 9,7 Prozent.Zwischen 22.55 und 02.55 Uhr wiederholte ProSieben . Die Fernsehshow konnte mit ihrer unfassbar langen Laufzeit keine hohen Reichweiten generieren, weshalb die 0,19 Millionen Zuseher schon akzeptabel waren. 2,6 Prozent Marktanteil wurden erzielt. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) teilte mit, dass 0,06 Millionen junge Menschen für 6,2 Prozent Marktanteil standen.