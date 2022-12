«Rush Hour 4» ist in der Entwicklung

Kino-News

Jackie Chan möchte nach Jahren seine Trilogie fortsetzen.

Jackie Chan verriet, dass er in Gesprächen für einenist. Der legendäre Martial-Arts-Star gab dies auf dem Red Sea International Film Festival in Dschidda, Saudi-Arabien, bekannt, wo er über seine bevorstehenden Projekte und seine 60-jährige Filmkarriere vor einer Menge bewundernder Fans sprach, die die Gespräche regelmäßig unterbrachen, um ihm Fragen zuzurufen, ihm zu seinem Ehren-Oscar zu gratulieren und ihn baten, zu singen.Er erzählt, wie er das Kino in Hongkong, dann in Japan und schließlich in Hollywood mit «Rush Hour» beherrschte, der ihm in der Rolle des Chris Tucker endlich erlaubte, seinen eigenen frenetischen Stil anzuwenden. Ursprünglich dachte er, der Film würde ein Flop werden, aber: "Ich bekam einen Anruf. Brett Ratner und Chris Tucker riefen mich aus New York an. Sie sind verrückt. Wir spielten am ersten Wochenende 70 Millionen Dollar ein. Ich konnte so weit gar nicht zählen." Aber er fügt unter Beifall hinzu: "Wir sprechen gerade über «Rush Hour 4»."Wenn es um das Geheimnis seiner Popularität und seines Erfolges geht, besteht Chan darauf, dass es die Art und Weise ist, wie er seine Filme auf jeder Ebene kontrolliert. "Es gibt so viele gute Action-Stars. Meine Action ist besser als die mancher anderer Leute, nicht weil ich wirklich gut bin, sondern weil ich ein Drehbuch schreibe, das zu mir passt.