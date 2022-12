Jerrod Carmichael moderiert die Golden Globes

US-Fernsehen

Der Serienstar hat Januar 2023 wohl noch nichts vor. Jedenfalls darf er die Gala moderieren.

Der mit dem Emmy ausgezeichnete Komiker Jerrod Carmichael wird die 80. Verleihung der Golden Globe Awards moderieren, die nächsten Monat wieder auf NBC ausgestrahlt wird. NBC, die Hollywood Foreign Press Association und Dick Clark Prods. haben Carmichael als Host des Jubiläums am Donnerstag bekannt geben."Wir freuen uns sehr, dass Jerrod Carmichael die historischen 80. Golden Globe Awards moderieren wird", sagte HFPA-Präsidentin Helen Hoehne in einer Erklärung. "Sein komödiantisches Talent hat das Publikum unterhalten und begeistert und gleichzeitig zum Nachdenken angeregt, was in unserer Zeit so wichtig ist. Jerrod ist die besondere Art von Talent, die diese Show braucht, um die Preisverleihungssaison zu eröffnen."Es ist eine Art Heimkehr für Carmichael, der von 2015 bis 2017 in drei Staffeln der von der Kritik gefeierten Sitcom «The Carmichael Show» auf NBC mitspielte. Zuletzt war er im April als Gastmoderator in einer Episode von NBCs «Saturday Night Live» zu sehen.Carmichael wird die dreistündige Sendung am Dienstag, den 10. Januar 2023, aus dem Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Kalifornien, moderieren. NBC und Peacock werden die Show landesweit live ausstrahlen, Dick Clark Productions und Jesse Collins Entertainment produzieren in Zusammenarbeit mit der HFPA. Collins und Dionne Harmon werden als ausführende Produzenten fungieren.