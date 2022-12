Blockbuster-Battle

Zwei moderne Klassiker der Filmgeschichte treten gegen das Piraten-Franchise von Disney an. Wer hat das bessere Ende für sich?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Jack's back - in seinem mittlerweile fünften Abenteuer: Der barbarische Captain Salazar schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten - allen voran Captain Jack Sparrow. Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa verbünden. In der Quotenmeter-Kritik stieß man auf den Film an : „Freunde der übernatürlichen Abenteuerepik und des kauzigen Abenteuerspaßes, Fans der Reihe und "Normalos" – sie alle werden zu ähnlich großen Teilen bedient. Darauf 'ne Buddel voll Rum.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDB User Rating: 7(arte, 20:15 Uhr)Der 17-jährige Frank Abagnale Jr. verehrt seine Mutter und seinen Vater, einen weltgewandten Charmeur, über alles. Umso schockierter ist der Junge, als sich seine vermeintlich glücklichen Eltern scheiden lassen und sein Vater von den Steuerbehörden in den finanziellen Ruin getrieben wird. In seiner Verzweiflung läuft er von zu Hause fort und meistert von da an sein Leben als hemmungsloser Hochstapler. Mit unverschämter Dreistigkeit und unglaublichem Erfolg gibt Abagnale sich unter anderem als Pilot, Rechtsanwalt und Chefarzt aus, erschwindelt akademische Titel, löst falsche Schecks in Millionenhöhe ein und steigt zu einem der meistgesuchten Ganoven Amerikas auf. Der traumatisierte Junge rächt sich an dem System, das seinen Vater ins Unglück stürzte, indem er den "American Dream" konsequent ad absurdum und die Staatsgewalt lustvoll an der Nase herumführt. Schließlich wird der geniale FBI-Agent Carl Hanratty auf Abagnale angesetzt. Es dauert zwar nicht lange, bis er den gewieften Hochstapler aufgespürt hat, aber mit Witz und List gelingt es Abagnale, seinen Kopf immer wieder aus der Schlinge zu ziehen. So entwickelt sich zwischen Polizist und Gauner ein Katz-und-Maus-Spiel um die halbe Welt, in dessen Verlauf die beiden erkennen, dass sie sich in vielerlei Hinsicht ähnlicher sind, als sie zunächst zugeben wollen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8(sixx, 20:15 Uhr)Wyoming 1963. Der Rancher Ennis del Mar und der Rodeoreiter Jack Twist werden auf Brokeback Mountain angeheuert, den Sommer über eine Herde Schafe vor Wilderern und Raubtieren zu schützen. In der rauen Einsamkeit der Berge entwickelt sich zwischen den beiden bald mehr als bloße Kameradschaft - sie verlieben sich ineinander. Angesichts der engstirnigen Moralvorstellungen in der konservativen US-Provinz bleiben ihnen nur getrennte Wege, doch sie kommen nicht voneinander los.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 9IMDb User Rating: 8