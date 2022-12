«Sherri Papini: Lies, Lies and More Lies» startet am Samstag

US-Fernsehen

Der Fernsehsender Oxygen nimmt eine weitere True-Crime-Serie ins Programm auf.

Oxygen, die Heimat von qualitativ hochwertigen True-Crime-Programmen, NBC News Studios und die Produzenten von «Dateline» untersuchen die verstörenden Täuschungen einer Hausfrau aus Nordkalifornien, Sherri Papini. Das 90-minütige Special,, das am Samstag, den 17. Dezember um 21.00 Uhr ausgestrahlt wird, zeigt frisch veröffentlichtes Untersuchungsmaterial, darunter bisher unveröffentlichte Interviews mit Papini sowie Interviews mit Ermittlern, Journalisten und Gemeindemitgliedern, die alle irgendwann auf Papinis Unwahrheiten reingefallen sind.Im Jahr 2016 wurde Sherri Papini – Ehefrau und Mutter von zwei kleinen Kindern – beim Joggen in der Nähe ihres Hauses vermisst. Ihre gesamte Gemeinde machte sich auf die Suche nach ihr, da alle das Schlimmste befürchteten. Nach 22 Tagen tauchte Papini wieder auf, zerschlagen und mit blauen Flecken, und erzählte die schreckliche Geschichte, dass sie entführt wurde, um in die Sexsklaverei verkauft zu werden. In höllischen Details beschrieb sie, was sie durchgemacht hatte. Die Geschichte war so schrecklich, dass man sie sich nicht ausdenken konnte – aber Papini tat es tatsächlich. Als die Ermittler den Fall bearbeiteten, stellten sie fest, dass die Beweise nicht auf zwei Frauen hinwiesen, die Papini entführt haben soll, sondern auf Papini selbst. Das Special nimmt die Zuschauer mit auf eine hautnahe und persönliche Reise durch ihren Betrug, bevor sie öffentlich als Meisterin der Manipulation entlarvt wurde, die jeden mit ihren Lügen als Geisel hielt.«Sherri Papini: Lügen, Lügen und nochmals Lügen» wird von NBC News Studios produziert. Alexa Danner, Joe Delmonico, Andy Berg und Elizabeth Fischer sind ausführende Produzenten.