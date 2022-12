Viel Aufmerksamkeit für den «Brennpunkt» im Ersten

Quotennews

Nachdem alle Achtelfinals der Fußball-WM gespielt wurden, wird eine kurze Pause eingelegt, ehe es ab Freitag mit den Viertelfinals weitergeht. So konnten Das Erste und das ZDF wieder auf ihr übliches Programm zurückgreifen. Das Erste schob jedoch zunächst einenein, was mit 5,62 Millionen Zuschauern zum gefragtesten Programm des Tages wurde. Dies entsprach einem starken Marktanteil von 21,2 Prozent. Bei den 1,04 Millionen Jüngeren wurden herausragende 18,4 Prozent gemessen. Um 19.20 Uhr lief zudem einzu dem Thema vor 3,32 Millionen Fernsehenden sowie 0,23 Millionen aus der jüngeren Gruppe. Dies entsprach durchschnittlichen 14,8 sowie akzeptablen 5,6 Prozent.Somit starteteerst ab 20.25 Uhr. Einer der Fälle, zu welchem sich die Kölner Polizei Neuigkeiten erhofft, war ein Mord im Februar 1988 währen der Karnevalszeit. Zudem stand eine Kinderleiche im Fokus, die im Mai aus der Donau geborgen wurde und deren Identität weiterhin ungeklärt ist. Vor einem Monat erreichte das Format 5,27 Millionen Fernsehende sowie 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige. Dies führte zu starken Marktanteilen von 19,8 und 15,2 Prozent. Gestern führten 4,95 Millionen Interessenten zu einer hohen Quote von 18,8 Prozent. Die 0,96 Millionen jüngeren Neugierigen erhöhten hingegen auf hervorragende 16,6 Prozent.Im Ersten lief die Komödie, welche somit ebenfalls erst ab 20.30 Uhr auf Sendung ging. Mit 4,72 Millionen Zuschauern war das Interesse groß und man musste sich nur knapp hinter der Konkurrenz im ZDF einordnen. Dies entsprach einer starken Sehbeteiligung von 17,9 Prozent. Die 0,43 Millionen Jüngeren fielen hingegen auf solide 7,4 Prozent zurück.