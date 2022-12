Rundschau

Annette Frier soll die deutsche Antwort auf «Sex Education» sein. Netflix bearbeitet das Drama um Harry und Meghan.

«Love Addicts» (seit 22. November bei Amazon)

«Harry & Meghan» (seit 7. Dezember bei Netflix)

«The Rehearsal» (seit 2. Dezember bei Sky/WOW)

«A Spy Among Friends» (seit 26. November bei Magenta)

«Kindred» (seit 13. Dezember bei Hulu, demnächst bei Disney+)

Hier lernen sich Zoe (Malaya Stern Takeda), Ben (Dimitri Abold), Nele (Magdalena Laubisch) und Dennis (Anselm Bresgott) aus Hamburg in einer Selbsthilfegruppe für Menschen kennen, die mit dem weiten Feld „Liebe" Probleme haben. Dennis leidet unter seiner besitzergreifenden Freundin, Nele hat zu hohe Ansprüche an ihre Partner, Mo fürchtet sich vor emotionaler Bindung und Katrin verzichtet zugunsten von Sex auf Gefühle. Können die vier gemeinsam endlich ihr vertracktes Gefühlsleben aufdröseln? Es hilft Therapeutin Anja: Annette Frier!Von ihrem Werben bis zu ihrem Ausscheiden aus dem königlichen Leben erzählen Harry und Meghan in dieser Doku-Serie in ihren eigenen Worten von ihrer komplexen Reise.Comedian Nathan Fielder gibt in seinem Serien-Experiment normalen Menschen die Chance, Schlüsselmomente ihres Lebens in einer Simulation zu proben – mit scheinbar unbegrenzten Ressourcen.«A Spy Among Friends» folgt der wahren Geschichte des britischen Geheimdienstagenten Kim Philby (Guy Pearce) der in den 50er Jahren, zum Höhepunkt des Kalten Krieges, als Überläufer für den KGB arbeitet. Später wird er zum Doppelagenten für den MI6, was die langjährige Freundschaft zu seinem Kollegen Nicholas Elliott (Damian Lewis) auf eine harte Probe stellt.Die Dramaserie, die auf Octavia E. Butlers einflussreichem Roman basiert, und handelt von Dana James (Mallori Johnson), einer jungen schwarzen Frau und aufstrebenden Schriftstellerin, die ihr von familiären Verpflichtungen geprägtes Leben hinter sich gelassen hat und nach Los Angeles umgezogen ist, um dort eine Zukunft zu finden, die ihr ganz und gar gehört. Doch bevor sie sich in ihrem neuen Zuhause einrichten kann, wird sie gewaltsam in der Zeit zurück- und vorwärtsgerissen. Jahrhundert, ein Ort, der auf bemerkenswerte Weise eng mit Dana und ihrer Familie verbunden ist. Jahrhunderts, einem Ort, der auf bemerkenswerte Weise eng mit Dana und ihrer Familie verbunden ist. Eine gemischtrassige Romanze durchzieht Danas Vergangenheit und Gegenwart, und die Uhr tickt, während sie sich mit Geheimnissen auseinandersetzen muss, von denen sie nie wusste, dass sie ihr Blut durchdringen, in dieser genrebrechenden Erkundung der Bande, die sie verbinden.