VOD-Charts

Trotz der Fußball-Weltmeisterschaft steht der Streamingmarkt, der anders als das Privatfernsehen nicht darauf verzichtet, neue Inhalte zu veröffentlichen. Serien-Fans danken es mit breitem Interesse.

Die Serieist dieser Tage drauf und dran einen neuen Allzeit-Rekord beim Streamingdienst Netflix aufzustellen. In den ersten beiden Wochen erzielte die «Addams Family»-Reihe über 750 Millionen Sehstunden und liegt damit bereits auf Platz drei. Nur «Stranger Things» und «Monster – Dahmer» waren in den ersten 28 Tagen bislang erfolgreicher. Selbstredend dominiert der Titel auch in dieser Woche wieder die VOD-Charts. Dazu aber später mehr, denn auch abseits des Kassenschlagers «Wednesday» waren die Streamingdienste – allen voran Netflix – sehr fleißig beim Veröffentlichen neuer Inhalte.Platz zehn beginnt allerdings bei Disney+ mit der Animationsserie, deren 20. Staffel Anfang November bei Micky-Maus-Streamer startete. In der 49. Kalenderwoche kamen die Griffins auf 1,78 Millionen Aufrufe. Ähnlich beliebt war auch der Sitcom-Klassiker, der mit 1,79 Millionen Klicks auf Rang neun landet. Wiederum nur 10.000 Abrufe mehr generierte. Die schwarzhumorige Netflix-Serie, deren dritte Staffel am 17. November erschien, holte eine Bruttoreichweite von 1,80 Millionen.Auf Rang sieben folgt die Zombieserie, die es zwischen dem 2. und 8. Dezember auf 1,83 Millionen Zuschauer brachte. Am vergangenen Freitag debütierte derweil die zweite Staffel der Netflix-Reihe, was die Serie direkt in die Top10 katapultierte. «Fireflay Lane», so der englische Original-Titel, markierte 1,84 Millionen Aufrufe und belegt damit Platz sechs. Auch von der spanischen Serieerschien Mitte des vergangenen Monats eine neue Staffel. Die Netflix-Reihe brachte es in dieser Woche auf eine Reichweite von 2,05 Millionen.Weltweit beliebt bleibt auch die deutsche Thrillerserie, die in Deutschland laut den Marktforschern von Goldmedia erneut auf dem vierten Platz landet. 2,14 Millionen Views stehen zu Buche. Weltweit lag die Serie übrigens auf Platz zwei der weltweiten Serien-Charts, die von Netflix selbst ausgegeben werden. Kein Vorbeikommen gab es allerdings an Dauerbrenner, der sich mit 2,31 Millionen die Bronzemedaille sichert. Silber geht etwas überraschend an den norwegischen Netflix-Film, der am 1. Dezember auf der Plattform erschien. Bis zum 4. Dezember sorgte der Fantasy-Streifen weltweit für über 75 Millionen Sehstunden und sichert sich damit den Platz an der Sonne der Netflix-Film-Charts in der Kategorie „Non-English“. Es hätte aber auch deutlich für Platz eins bei den englischsprachigen Filmen gereicht.Das Feld dominiert derweil wie eingangs erwähnt. Die Serie mit Jenna Ortega verbesserte das Ergebnis der Vorwoche um mehr als eine Million Abrufe und kam in den vergangenen sieben Tagen auf eine Reichweite von 6,82 Millionen – ein würdiger Spitzenreiter.