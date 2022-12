«Duell um die Welt» wird zum Ladenhüter

Quotennews

Schwache Reichweiten - wenig Quote. Die Bilanz von «Das Duell um die Welt» schmerzt deutlich.

An vier Samstagabenden programmierte ProSieben in diesem Jahr- bis auf einen Abend lief es eher schlecht als recht. Der wohl noch einzig akzeptable Abend ereignete sich am 07. Mai als 1,02 Millionen und damit 4,7 Prozent des Marktes zuschauten. Die Zielgruppe überzeugte damals mit 14,9 Prozent und 0,74 Millionen Umworbenen. Damit ist jedoch auch das einzige Highlight der Show in diesem Jahr erzählt.Am 26. November schauten verhaltene 0,63 Millionen zu, am 03. Dezember waren es schon nur noch 0,55 Millionen. Die Marktanteile sanken demnach auf 3,1 und auf bis zu 2,7 Prozent, auf die Zielgruppe konnte sich weder Joko noch Klaas verlassen - mit 0,42 und 0,36 Millionen waren zuletzt noch 8,7 und 7,8 Prozent möglich. Der Negativ-Trend sollte sich fortsetzen.Gestern waren zur Primetime-Show lediglich 0,56 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. An sich ein kleiner Aufwind in Sachen Reichweite, doch der Marktanteil sank auf 2,5 Prozent. Die klassische Zielgruppe hielt die Reichweite der Vorwoche bei 0,36 Millionen, fiel jedoch ebenfalls im Marktanteil auf 6,8 Prozent.