DMAX holt AEW-Wrestling ins Free-TV

TV-News

Ab Januar wechseln die beiden US-Formate «AEW: Dynamite» und «AEW: Rampage» von WarnerTV Serie ins ins Free-TV zu DMAX.

Der Warner-Bros.-Discovery-Sender DMAX vermeldet den Wechsel der beiden Wrestling-Showsundaus der Welt der All Elite Wrestling (AEW) ins Free-TV und zeigt diese ab Januar im immer sonntags und montags kurz nach der US-Ausstrahlung. Bis dahin bleiben die Formate im Pay-TV bei WarnerTV Serie. Nach TV-Ausstrahlung werden die Shows zudem im kostenlosen Catch-Up auf DMAX.de auf Abruf zur Verfügung stehen. Die ersten drei Ausgaben im Januar 2023 werden zwischenzeitlich exklusiv auf dem Youtube-Channel WarnerTV Wrestling DE veröffentlicht.DMAX zeigt das 2019 gestartete «AEW: Dynamite» ab dem 29. Januar immer sonntags um 23:15 Uhr. Der Sender verspricht mit der knapp zweistündigen Show „außergewöhnliche Wrestler, spannende Handlung und actiongeladene Matches“. Am 30. Januar feiert dann auch «AEW: Rampage» seine DMAX-Premiere. Die 60-minütgen Sendungen werden immer montags um 0:15 Uhr gesendet.Als Kommentatoren sind weiterhin die Wrestling-Experten Mike Ritter und Günter Zapf im Einsatz. Das Duo begleiten bereits seit 2019 «AEW: Dynamite» am Mikrofon, zusammen mit dem langjährigen Wrestling- und Kampfsport-Experten Oliver Copp, der das Duo seit 2021 bei «Rampage» ► verstärkt.„In den USA zählen die All Elite Wrestling Formate zu den quotenstärksten Wrestling-Shows und auch in Deutschland finden «AEW: Dynamite» und «AEW: Rampage» großen Anklang und haben bei WarnerTV Serie eine starke Fangemeinde aufgebaut“, sagt Marion Rathmann, VP Programming bei Warner Bros. Discovery GSA und fügt an: „Nun wollen wir den nächsten Schritt gehen: DMAX und All Elite Wrestling bilden hierfür das perfekte Tag Team. Mit dem Wechsel ins Free-TV zu unserem reichweitenstarken Männersender wollen wir die AEW-Fangemeinde ausbauen und beide Shows einem noch größeren Publikum zugänglich machen. Gleichzeitig wird das Programmangebot für unsere DMAX-Zuschauer mit neuem, actionreichen Content erweitert.“