9,14 Millionen sehen Argentiniens 3:0-Sieg

Quotennews

Bereits die Vorberichterstattung war für Das Erste ein voller Erfolg. Mit einer anschließenden Diskussion sanken die Reichweiten rapide.

Am Dienstag fand im Lusail Iconic Stadium in Lusail das erste Halbfinale der 22. FIFA-Weltmeisterschaft statt. Die argentinische Mannschaft unter den Fittichen von Lionel Scaloni musste gegen das kroatische Team, das Zlatko Dalić trainierte, antreten. Die Elf-Spieler aus Südamerika gingen als Sieger vom Platz, in Deutschland sahen 9,14 Millionen Menschen die Begegnung ab 20.00 Uhr. Die Partie sicherte sich einen Marktanteil von 31,0 Prozent. Beim jungen Publikum erreichte der Kommentar von Gerd Gottlob 2,62 Millionen Zuseher und 37,3 Prozent.Die Vor-, Zwischen- und Nachberichterstattung, die Jessy Wellmer aus Mainz und Esther Sedlaczek aus Katar moderierten, lockte 3,38 Millionen Fernsehzuschauer an. Die Experten in Deutschland waren zum vorletzten Mal anwesend, Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira sicherten der blauen Eins 14,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum erzielte die Übertragung 0,89 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 18,0 Prozent.Nach den(1,80 Millionen) verfolgten 0,92 Millionen Menschen noch, das sich dieses Mal um „Mission Neuanfang: Wie gelingt der Umbruch im deutschen Fußball“ drehte. Claus Lufen begrüßte Arne Friedrich, Patrick Owomoyela, Lea Wagner und Benjamin Biest, die der 60-minütigen Sendung ein Gesicht gaben. 8,0 Prozent Marktanteil waren möglich. Beim jungen Publikum standen 0,22 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil bewegte sich bei guten 9,1 Prozent.