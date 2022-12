«RuPauls Drag Race» bekommt deutschen Ableger

TV-News

Die erfolgreiche US-Drag-Race-Reihe bekommt zusätzlich einen weltweiten Spin-off.

Die MTV-Entertainment- und World-of-Wonder-Produktionist aus dem amerikanischen Reality-TV seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr wegzudenken, nun kommt die Drag-Race-Marke auch einen Ableger in Deutschland. Der hierzulande neugestartete Streamingdienst Paramount+ und MTV werden einen deutschen Ableger, der auch für Österreich und die Schweiz produziert werden sollen, adaptieren. Genaue Details sind noch nicht bekannt, sollen aber im kommenden Jahr bekannt gegeben werden. Fest steht aber schon jetzt, dass der deutsche Spin-off nicht der einzige bleiben wird. Paramount+ plant auch Ableger in Brasilien und Mexiko sowie den globalen Wettbewerb, bei dem Fanlieblinge aus der ganzen Welt gegeneinander antreten werden.„Wir sind begeistert, «RuPaul’s Drag Race» mit dieser globalen Expansion in drei neue Paramount+ Territorien zu bringen – Deutschland, Brasilien und Mexiko. Außerdem freuen wir uns sehr, dass «RuPaul’s Secret Celebrity Drag Race» für eine dritte Staffel mit unseren Partnern bei VH1/BET zurückkehren wird“, erklärt Chris McCarthy, President/CEO, Paramount Media Networks & MTV Entertainment Studios.„World of Wonder ist hocherfreut, seine Partnerschaft mit MTV Entertainment Studios auszubauen“, so Fenton Bailey und Randy Barbato, CEOs von World of Wonder. „Bei Drag Race geht es um universelle Themen wie Liebe, Selbstdarstellung und Akzeptanz – und es gab nie einen wichtigeren Zeitpunkt als jetzt, um diese Ideen international zum Ausdruck zu bringen. Dank Chris McCarthy, Nina L. Diaz und ihrem unglaublichen Team bei MTV Entertainment Studios ist es uns eine Ehre, unsere Mission fortzusetzen, die Kunst des Drag in verschiedenen Sprachen und Kulturen auf der ganzen Welt zu präsentieren.“