«Quantum Leap» bekommt eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Das Sequel der Serie schlug bei NBC gut ein, sodass man neue Episoden bestellte.

Das NBC-Reboot vonwurde für eine zweite Staffel verlängert. Die neue Version setzt 30 Jahre nach den Ereignissen der Originalserie ein. Sie folgt Dr. Ben Song (Raymond Lee), der angeheuert wurde, um das von Dr. Sam Beckett begonnene Projekt Quantum Leap wiederaufzunehmen. Aber nachdem Song einen unerlaubten Sprung in die Vergangenheit gemacht hatte, kämpft sein Team in der Gegenwart darum, herauszufinden, warum er es getan hatte, während er versucht, das wiedergutzumachen, was einst falsch gelaufen war."Wir starten in eine zweite Staffel dank der unglaublichen Arbeit unserer Darsteller, Produzenten, Autoren und aller, die dazu beigetragen haben, dieser kultigen NBC-Serie neues Leben einzuhauchen", so Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Da wir weiterhin Zuschauer zu unseren Must-Watch-Dramen bringen, ist es erfreulich zu wissen, dass «Quantum Leap» in der nächsten Staffel einen prominenten Platz sowohl in unserem NBC-Programm als auch am nächsten Tag auf Peacock haben wird."Neben Lee spielen in der Serie auch Ernie Hudson, Caitlin Bassett, Mason Alexander Park und Nanrisa Lee mit. Steven Lilien und Bryan Wynbrandt entwickelten die neue Serie und fungieren als ausführende Produzenten. Martin Gero fungiert als ausführender Produzent über Quinn's House Productions zusammen mit Dean Georgaris, Don Bellisario, Deborah Pratt und Chris Grismer. Universal Television produziert in Zusammenarbeit mit I Have an Idea! Entertainment, Belisarius Productions und Quinn's House.