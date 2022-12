US-Fernsehen

Neue Eva-Longoria-Serie läuft bei CNN

Fabian Riedner von 17. Dezember 2022, 11:25 Uhr

Die Serie «Searching for Mexico», die Eva Longoria in den Mittelpunkt einer Erkundung der mexikanischen Kultur und Küche stellt und ursprünglich auf CNN+ starten sollte, wird stattdessen auf dem Flaggschiff des Kabelsenders CNN laufen. CNN+, ein Streaming-Videoportal, das die Fans des langjährigen Kabelsenders umwerben sollte, wurde wenige Wochen nach seinem Start von der Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery eingestellt.



Longorias Serie ist Teil einer neuen Reihe von Dokumentarfilmen und -projekten, die 2023 auf CNN starten sollen – die letzte Serie im Rahmen einer Initiative, bei der CNN mit externen Produktionsfirmen oder unabhängigen Filmemachern zusammenarbeitete. Diese Unternehmungen brachten CNN oft neue Aufmerksamkeit und brachten häufig eine hohe Werbeunterstützung.



"Die intelligenten und fesselnden Projekte, aus denen sich unser Programm für 2023 zusammensetzt, zeigen, was wir am besten können, und wir freuen uns darauf, dieses Programm mit unserem Publikum zu teilen", sagte Amy Entelis, Executive Vice President für Talent und Content Development bei CNN Worldwide, in einer vorbereiteten Erklärung. "Unsere CNN Original Series und CNN Films und Teams sind unglaublich stolz auf die Arbeit, die wir in den letzten zehn Jahren geschaffen haben, und wir sind unseren Produktionspartnern dankbar, dass sie so viele denkwürdige Geschichten zum Leben erweckt haben."



