Sony Pictures kauft «Nosotras»

US-Fernsehen

Das Projekt stammt von der Schöpferin Lorena Russi.

Sony Pictures Television hat sich den Pilotfilm zugesichert, einer originellen Komödie, die von der ehemaligen Profifußballerin, die zur Komikerin, Autorin und Regisseurin wurde, Lorena Russi stammt. Die Serie soll "die Geschichte zweier völlig gegensätzlicher Schwestern erzählen, die gezwungen sind, sich zusammenzutun, um ihre entführte Mutter vor einer Untergrundorganisation amerikanischer Klone zu retten, die Jagd auf Latinx-Einwanderer machen"."Die Zusammenarbeit mit Frank Ochoa und dem Sony-Team ist ein Traum. Es ist aufregend, dass sie sich nicht nur für Latino-Geschichten einsetzen wollen, sondern für solche, die witzig und nuanciert sind und die Authentizität ansprechen, nach der sich das Publikum heute mehr denn je sehnt", so Russi.Russi hat als Autorin, Regisseurin und Moderatorin für PBS gearbeitet, als Chefautorin für Spotify for Artists und als Autorin/Produzentin für das digitale Team von «The Late Show with Stephen Colbert». Sie war auch Autorin und Moderatorin von HBOs «Pause with Sam Jay».