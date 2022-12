RTL verlängert Dschungelcamp um einen Tag

TV-News

Der Kölner Sender hat den Starttermin für die Reality-Show bekannt gegeben. Für Sonja Zietlow und Neu-Moderator Jan Köppen geht es dann zurück nach Australien.

Sie ist und bleibt die Konstante des von ITV Studios Germany produzierten RTL-Formats: Sonja Zietlow. Seit Staffel eins führt sie jedes Jahr im Januar durch die Reality-Show, so auch im kommenden Jahr, wenn das Dschungelcamp nach zwei Staffeln in Köln und Südafrika wieder in Australien gastiert. Nun ist bekannt, wann «IBES» beginnt. RTL nannte am Mittwochmorgen Freitag, den 13. Januar, als Startermin. Der Startschuss erfolgt um 21:30 Uhr. An Zietlows Seit wird dann nicht mehr Daniel Hartwich moderieren, sondern Jan Köppen.Neu ist im kommenden Januar auch, dass «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» um einen Tag verlängert wird. Statt wie gewohnt am Samstag steigt das Finale dann am Sonntag, den 29. Januar. Tags darauf, 30 Januar, treffen alle Dschungelteilnehmer beiim Baumhaus aufeinander und lassen die 16. Staffel Revue passieren. Welche zwölf Promis diesmal die gefürchteten Dschungelprüfungen absolvieren müssen, steht noch nicht fest. Wer es auch immer sein wird, kann sich sicher – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Fan-Liebling Dr. Bob ist wieder mit dabei.Ebenfalls mit von der Partie, aber nicht in Australien anwesend, werden Angela Finger-Erben und Olivia Jones, die gemeinsam die tägliche Nachbesprechungmoderieren. Die Dschungelshow wird live in Köln produziert. RTL verspricht „exklusive Einblicke in das Dschungelgeschehen, Live-Schalten zu den Promis und ihren Begleitern nach Australien, neue tägliche Rubriken, verrückte Spiele sowie den neuesten Dschungelcamp-Klatsch in den sozialen Netzwerken“.