«Superklein»: RTL startet Miniatur-Wettbewerb mit Wigald Boning

TV-News

Kurz nach dem Jahreswechsel setzt RTL immer sonntagnachmittags auf die Expertise aus dem Hamburger Miniatur Wunderland.

RTL hat für den zweiten Sonntag des Jahres, 8. Januar, den Start einer neuen Show-Reihe mit Wigald Boning angekündigt. Sie hört auf den Titel, gesucht wird „Deutschlands bester Miniaturbauer“. Insgesamt sieben Zweierteams müssen sich in insgesamt fünf Sendungen herausfordernden Aufgaben stellen, die handwerkliches Geschick mit erzählerischer Kreativität vereinen müssen. Bewertet werden die erschaffenen Miniaturwelten von Gerrit und Frederik Braun, die Zwillingsbrüder der berühmten Hamburger Touristenattraktion Miniatur Wunderland.In den ersten vier Shows scheidet das jeweils schwächste Zweierteam aus. Im Finale geht es zwischen den letzten drei Teams um den Titel "Bestes Miniaturbauteam Deutschlands". Den Gewinnern winkt ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro und ein Stück Ausstellungsfläche im Miniatur Wunderland in Hamburg. RTL sendet das von Bildergarten Entertainment produzierte Format immer sonntags um 14:20 Uhr.„Vor Jahren habe ich das Miniatur Wunderland Hamburg besucht und gestaunt wie selten zuvor. Dass dessen Gründer, Gerrit und Frederik Braun, die Juroren unserer Miniaturmeisterschaft sind, ist ein großer Glücksfall – während meine Mitwirkung schon aufgrund meiner bescheidenen Körperlänge passend erscheint“, gibt sich Moderator Wigald Boning selbstironisch.