RTL setzt «Murmel Mania» mit neuen Gewinnmöglichkeiten fort

Die Murmel-Promis murmeln nicht nur für einen guten Zweck, sondern von nun an auch für ihren eigenen Fanblock im Studio und vor den Bildschirmen.

RTL hat den Start der dritten-Staffel angekündigt, die am 13. Januar beginnt. Der Kölner Sender hält damit am Freitag als Ausstrahlungstag fest, die erste Staffel debütierte im Frühjahr 2021 noch am Dienstag, ehe Anfang dieses Jahres der Wechsel auf den Freitag erfolgte. Moderator der 20:15-Uhr-Show bleibt Comedian Chris Tall, der von Frank Buschmann als Kommentator unterstützt wird. Geplant sind drei Vorrunden-Shows und eine Finalshow.In den Sendungen wird jeder prominente Murmler von einem Fanblock im Studio angefeuert, der sich über Gewinne freuen darf, wenn die Murmel „seines“ Promis das Rennen gewinnt. Und auch die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen dürfen auf einen Geldgewinn hoffen. Denn auch Losbesitzer der Deutschen Postcode-Lotterie sind mit ihrer Teilnahme einem Fanblock zugeordnet und können so bis zu 50.000 Euro gewinnen. Für die Promis lohnt sich die Teilnahme ebenfalls. Sie können Gewinnsummen für einen guten Zweck erspielen, den sie selbst im Vorfeld gewählt haben. So geht es in jeder Vorrunden-Show um insgesamt mehr als 50.000 Euro für wohltätige Zwecke. Außerdem ziehen alle Erstplatzierten der Vorrunden ins große Finale ein, in dem sie nicht nur um den Staffelsieg murmeln, sondern ihre Siegesprämie nochmal deutlich erhöhen können.In der ersten Show treten Elena Miras, Thorsten Legat und Filip Pavlovic gegeneinander an, während am 20. Januar Angela Finger-Erben, Sarah Engels und Janine Kunze ihre Murmeln in die Bahn werfen. An der letzten Vorrunden-Show nehmen am 27. Januar Oliver Pocher, Öczan Cosar und Lutz van der Horst teil. «Murmel Mania» ist eine Produktion von Talpa Entertainment in Zusammenarbeit mit RTL Studios. Die Produktion der dritten Staffel fand im Herbst 2022 in den Niederlanden statt.