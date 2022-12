RTL plant nächste Bushido-Doku Anfang 2023

TV-News

Die vierteilige Doku-Serie soll das Familienleben von Bushido und Anna-Maria in Dubai beleuchten.

Wenn ein Streamingdienst Abrufzahlen ausgibt, kann man davon ausgehen, dass es für das angegeben Format ausgesprochen gut läuft. RTL+ ist gemeinhin sehr verschwiegen, was Reichweiten auf dem Streamingdienst anbetrifft, doch über die Doku-Reihe, die Mitte Oktober ihre Premiere feierte, ließ man Anfang November wissen, dass schon mehr als zwei Millionen Sendungsstarts erreicht wurden. Was diese Zahl wert ist, lässt sich nur schwierig einschätzen, da Vergleichswerte fehlen. Konkreter sind da die Zahlen, der linearen Ausstrahlung. Mit 13,3 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es auch im RTL-Programm sehr erfolgreich.Der Rapper Bushido, der in den vergangenen Jahren nicht gerade durch fehlende Medienpräsenz aufgefallen war, darf nun ein weiteres Kapitel seiner Lebensgeschichte erzählen. Angesichts des Erfolgs von «Bushido – Reset» plant RTL ab dem 12. Januar eine weiter Doku-Serie mit dem Skandal-Rapper. Der Kölner Sender zeigt dann gleich vier Folgen immer donnerstags ab 20:15 Uhr. Die Reihe trägt den Titelund beleuchtet das Leben des Ehepaares mit ihren sieben Kindern in Dubai.Die vier Folgen versprechen einen Einblick in „die Probleme, Herausforderungen, aber auch die vielen schönen Momente eines neuen Lebens ohne Polizeischutz in zunächst ungewohnter Freiheit“, wie es in der Programmankündigung heißt. Die zentrale Frage lautet jedoch, ob sie ihre Sorgen und Nöte wirklich in Deutschland zurücklassen können. Produziert wird «Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie» von Good Guys Entertainment.