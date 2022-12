«Genial gedacht?!»: VOX startet neues Sonntags-Format

TV-News

VOX hat Neuware für den Sonntagvorabend angekündigt und wird ab dem 6. Januar immer ab 19:10 Uhr das Docutainment-Formatausstrahlen. Geplant sind insgesamt sechs Folgen, in denen die Moderatoren Anni Dunkelmann und Detlef Steves jeweils auf drei Erfinder treffen. Diese stellen den beiden ihre Neuentwicklungen und Prototypen vor, die dann auf Alltagstauglichkeit geprüft werden. Test-Personen aus ganz Deutschland machen erstmals den ultimativen Check. Die Tüftler erfahren dann im Studio die Ergebnisse des Checks. Wer am besten abschneidet, darf sich über eine Siegprämie von 5.000 Euro freuen.Im Nachgang um 20:15 Uhr setzt VOX dann auf ein ähnlich gelagertes, aber wesentlich etablierteres Format:. Am Sonntagabend wird ein neues Promi-Spezial gesendet, bei dem unter anderem Jorge González, Lola Weippert, Xenia von Sachsen, Melody Haase, Eko Fresh, Mirja Du Mont, Ross Antony und Calvin Kleinen mitmachen. Vor «Genial gedacht?!» startet derweil um 18:10 Uhr die zweite Staffel vonmit Hans-Jürgen Faul und Holger Parsch. Die Docs blicken in sechs Folgen auf die denkwürdigsten Fälle der vergangenen 14 Jahre zurück, erzählen Anekdoten und erklären Hintergründe. Dabei werden auch einige bisher unveröffentlichte Ausschnitte gezeigt.Bereits am Samstag, 7. Januar, plant VOX den Start einer neuen-Staffel. Darin greift Ralf Seeger und sein Team hilfsbedürftigen Tieren unter die Arme. In sechs neuen Folgen verschlägt es die «Harten Hunde» in die unterschiedlichsten Regionen Deutschlands, sie helfen kranken Katzen auf Usedom und traumatisierten Hunden in den Weinbergen Rheinhessens. Ralf Seeger reist zudem in die Ukraine direkt an die Kriegsfront, um Tiere aus den zerbombten Häusern zu retten. Die erste Folge bringt Seeger aber zunächst nach Brandenburg an den Lebenshof "Lasst die Tiere leben". Dort brannte im April 2022 das Hauptgebäude samt Futterlager. Seeger und sein Team versorgen die Tiere mit Nahrung und unterstützen beim Wiederaufbau.Im Anschluss setzt VOX eine musikalische Note und zeigt ab 20:15 Uhr die RTL+-Doku, die vor rund einer Woche beim Streamingdienst ihre Premiere feierte. Die Dokumentation zeigt die erfolgreichste Hip-Hop-Band Deutschlands an einem Scheidepunkt ihrer Karriere und sie blickt zurück auf den musikalischen Werdegang der Band und zeigt zum Teil bisher noch nie veröffentlichte Aufnahmen.