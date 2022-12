RTL startet mit Jauch, Gottschalk und Schöneberger ins neue Jahr

TV-News

Außerdem hat RTL zwei Factual-Formate zu Jahresbeginn angekündigt – darunter auch ein neues.

Die Samstagabend-Showist für RTL auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg gewesen, wenngleich die beiden Best-of-Ausgaben in den vergangenen beiden Wochen mit nur etwas mehr als einer Million Zuschauern und 8,4 und 5,5 Prozent keine sonderlich gute Figur abgaben. Die regulären Live-Sendungen performten mit Marktanteilen zwischen 12,2 und 16,5 Prozent aber auf einem guten Niveau und so startet der Kölner Sender erneut mit der mehrstündigen Sendung ins neue Jahr. Am 7. Januar wird eine neue Ausgabe mit dem bekannten Moderatoren-Trio gesendet, wobei die drei einmal mehr nicht wissen, was auf sie zukommt. Mit dabei ist dann auch wieder Thomas Gottschalk, der die vergangenen beiden Live-Shows aufgrund der «Wetten, dass...?»-Moderation verpasste. Geplant sind am ersten vollständigen Wochenende des neuen Jahres gleich zwei Ausgaben. Wie im Juni und September 2022 setzt RTL auch am Sonntag, 8. Januar, auf das Format.Einen Tag später kehrt auch Martin Rütter mit seiner Tier-Showins Programm zurück. RTL plant ab dem 8. Januar immer sonntags um 16:45 Uhr insgesamt fünf neue Folgen mit dem Hundeprofi, der sich um jene Hunde kümmert, die weite Teile ihrer Lebenszeit im Tierheim verbringen mussten. Bei der Auswahl der Hunde wird Rütter vom Deutschen Tierschutzbund unterstützt.Weiterhin hat RTL für Donnerstag, den 12. Januar, im Anschluss an die «Bushido & Anna-Maria»-Doku die Reportageangekündigt. Ab 22:35 Uhr werden sechs Menschen im Ruhestand begleitet, die sich ihren Traum vom Rentnerdasein am Meer erfüllen wollen. Die Kamera fängt deren Wege nach Spanien, Polen, Bulgarien und in die Türkei ein. Die Gründe für das Auswandern sind sehr vielfältig und reichen von finanziellen Aspekten bis hin zur Suche nach der Liebe.