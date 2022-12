«Mario Barth deckt auf!» kann den Abwärtstrend nicht stoppen

Quotennews

Für das Format waren zufriedenstellende Resultate drin, auch wenn die Höchstwerte der vergangenen Wochen nun in weite Ferne gerieten.



Eine letzte Folge vongibt es dieses Jahr noch zu sehen. Diesmal steht die Empörungscomedy unter dem Motto „Achtung Baustelle“ und Mario Beth blickt mit prominenten Kollegen auf Bauprojekte, die letztlich nur Negativschlagzeilen machten. Die Liste ist lang und beinhaltet natürlich den BER, aber auch „Stuttgart 21“ sowie die Elbphilharmonie in Hamburg.Nach zahlreichen erfolgreichen Ausgaben ging das Interesse in der Vorwoche mit 1,77 Millionen Interessenten etwas zurück. Somit blieb noch eine solide Quote von 6,7 Prozent übrig. Bei den 0,66 Millionen Jüngeren wurde ein guter Marktanteil von 11,0 Prozent verbucht. Dieser Abwärtstrend setzte sich auch am gestrigen Abend fort und so fanden nur noch 1,64 Millionen Fernsehende auf den Sender. Somit wurden weiterhin akzeptable 5,7 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,61 Millionen Umworbenen hielten sich bei einer annehmbaren Sehbeteiligung von 8,4 Prozent. Man muss jedoch auch berücksichtigen, dass parallel dazu das WM-Halbfinale lief.Eine Ausgabe vonsteigerte sich ab 22.15 Uhr bei einem Publikum von 1,43 Millionen Menschen auf solide 6,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,57 Millionen Werberelevanten war auch ein deutlicher Sprung auf gute 10,8 Prozent zu erkennen.schieb sich dann mit 1,13 Millionen Neugierigen knapp über den Senderschnitt auf 7,4 Prozent. Die 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchten nun ein hohes Resultat von 11,9 Prozent.