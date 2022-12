James Gunn schreibt neuen «Superman»-Film

Kino-News

Henry Cavill wird nicht zurückkehren, verkörpert aber eine neue Figur.

DC Studios Co-Chef James Gunn hat angekündigt, dass er einen neuen Spielfilm über Superman schreiben wird. Im Zusammenhang mit dem neuen Projekt hat Gunn auch verraten, dass Henry Cavill nicht in die Rolle des Helden zurückkehren wird. "Peter & ich haben einen DC-Film in den Startlöchern, über den wir uns nicht mehr freuen könnten; wir werden zu Beginn des neuen Jahres einige aufregende Informationen über unsere ersten Projekte bekannt geben können", twitterte der Regisseur, der zum Label-Chef wurde, am Mittwochabend."Unter anderem steht «Superman» auf dem Plan. In der Anfangsphase wird sich unsere Geschichte auf einen früheren Teil von Supermans Leben konzentrieren, daher wird die Figur nicht von Henry Cavill gespielt werden. Aber wir hatten gerade ein großartiges Treffen mit Henry und wir sind große Fans und wir haben über eine Reihe von spannenden Möglichkeiten gesprochen, in Zukunft zusammenzuarbeiten."Cavill bestätigte in einem auf Instagram geteilten Statement, dass er die Rolle des Superman nicht wieder übernehmen wird. "Es ist eine traurige Nachricht, Leute. Ich werde nun doch nicht als Superman zurückkehren. Nachdem mir das Studio gesagt hat, ich solle meine Rückkehr bereits im Oktober ankündigen, bevor sie mich anheuern, ist diese Nachricht nicht die einfachste, aber so ist das Leben", schrieb Cavill. "Ich respektiere, dass James und Peter ein eigenes Universum aufbauen müssen. Ich wünsche ihnen und allen, die mit dem neuen Universum zu tun haben, viel Glück und alles erdenklich Gute."