«Sex Live of College Girls» geht weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst HBO Max hat neue Folgen angekündigt.

wurde für Staffel drei bei HBO Max verlängert. Die Nachricht kam vor der Veröffentlichung der letzten beiden Episoden der zweiten Staffel der Comedy-Serie, die am 15. Dezember ausgestrahlt werden. Die zweite Staffel debütierte am 17. November.Die Serie stammt von den Co-Autoren Mindy Kaling und Justin Noble. In der offiziellen Logline heißt es: "Die Serie folgt vier College-Mitbewohnern am renommierten Essex College in Vermont. In der zweiten Staffel kehren die Studenten nach den Herbstferien zurück, bewältigen die Herausforderungen, die ihnen am Ende der ersten Staffel gestellt wurden, und stellen sich dem nächsten Semester mit neuen Gesichtern, Partys und Schwierigkeiten.""Mindy Kaling und Justin Noble schaffen es immer wieder, die College-Erfahrung auf höchst unterhaltsame und nachvollziehbare Weise einzufangen", so Suzanna Makkos, Executive Vice President of Original Comedy and Adult Animation bei HBO Max . "Diese Serie ist die perfekte Mischung aus Comedy, Sex, Neugierde und Chaos, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was die nächste Staffel bringt."