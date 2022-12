Sat.1 setzt im neuen Jahr auf deutsche Filme und «Die besten Comedians»

TV-News

Der Donnerstag steht ab Januar ganz im Zeichen internationaler Serienware. «akte.» bleibt vorerst in der Winterpause.

Mit einer gehörigen Portion Abwechslung startet Sat.1 ins neue Jahr und hat nun die erste Sendewoche für 2023 veröffentlicht. Die größte, aber im Programm zunächst sehr unscheinbare Neuerung betrifft zunächst die Produktion der Nachrichten, die ab dem 1. Januar vom Sender selbst kommt. An der Zeit um 19:55 Uhr ändert sich zunächst nichts, einzig die Gesichter vor der Kamera sind – im Rahmen der Sendung – neu. Marc Bator, der zuvor diemoderiert hatte, wird im Wechsel mit «akte.»-Moderatorin Claudia von Brauchitsch ans Pult treten. Brauchitsch kann sich zunächst voll auf ihre neue Aufgabe konzentrieren, denn «akte.» bleibt wie in den vergangenen Wochen auch am 5. Januar off air. Wann das wöchentliche Magazin zurückkehrt, steht noch nicht fest.Zu Beginn des neuen Jahres setzt Sat.1 zunächst auf deutsche Film-Ware und strahlt am Neujahrstag die Free-TV-Premiere von «Das perfekte Geheimnis» ► Karoline Herfurth, Elyas M'Barek, Florian David Fitz und Jella Haase in den Hauptrollen aus. Am Montag, 2. Januar, folgt die Premiere von, bei der ebenfalls Karoline Herfurth die Hauptrolle übernimmt. Sie führte auch Regie. In der Komödie spielen an ihrer Seite spielen unter anderem Hannah Herzsprung und Frederick Lau. Der Dienstag bleibt unverändert den US-Serienundreserviert.Am 4. Januar greift Sat.1 dann wieder auf die Witze von Luke Mockridge zurück, denn er stand im Rahmen des Cologne Comedy Festival fürauf der Bühne, eine Ersatzveranstaltung für den Deutschen Comedypreis, auf den Sat.1 aufgrund mangelnden Erfolgs verzichtet hatte. Neben Mockridge werden in der dreistündigen Sendung auch Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Mirja Boes, Dieter Nuhr, Maria Clara Groppler, Paul Panzer, Abdelkarim, Lisa Feller, Chris Tall, die ukrainische Komikerin Olga Stetsenko und Markus Krebs ihre aktuellen Stand-up-Highlights zum Besten geben. Im Anschluss wiederholt man die von Simon Pearce moderierte Comedy-ShowAm Donnerstag folgt dann ein weiterer Serienabend, den Senderchef Daniel Rosemann aus dem Boden gestampft hat ( Quotenmeter berichtete ). Um 20:15 Uhr serviert Sat.1 zwei Folgen der französischen Serie, ehe man für den «akte.»-Sendeplatz im Anschluss den deutschen Thrillermit Sandra Borgmann in der titelgebenden Hauptrolle wiederholt. Am Freitag, 6. Januar, ist dann das Comeback vonmit Jörg Pilawa und Jana Ina Zarrella als Zirkusdirektoren geplant.