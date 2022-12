Warner Bros. Discovery vergrößert die Abschreibungen

Wirtschaft

Inzwischen spricht Firmenchef David Zaslav, dass bis zu dreieinhalb Milliarden US-Dollar an Wertminderung angegeben werden könnte.

Warner Bros. Discovery hat seine Schätzung für die Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit der Übernahme von WarnerMedia durch Discovery aktualisiert und mitgeteilt, dass sich die Kosten für die Abschreibung von Inhalten und die Entwicklung auf bis zu 3,5 Milliarden Dollar belaufen könnten - 1 Milliarde Dollar mehr als zuvor veranschlagt.Dies teilte das Medienunternehmen am Mittwoch in einem SEC-Bericht mit. WBD sagte, es habe "bestimmte Schätzungen im Zusammenhang mit seinen Umstrukturierungs- und Transformationsinitiativen revidiert", die es bereits im Oktober bekannt gegeben hatte. Das Unternehmen rechnet nun mit Restrukturierungskosten vor Steuern in Höhe von insgesamt 4,1 bis 5,3 Milliarden US-Dollar, statt wie bisher 3,2 bis 4,3 Mrd. US-Dollar.In der neuen Schätzung sind 2,8 bis 3,5 Mrd. Dollar für die Wertminderung von Inhalten und die Abschreibung von Entwicklungskosten enthalten. Warner Bros. Discovery sagte, dass es die zuvor bekannt gegebenen Schätzungen für die Umstrukturierungskosten des Unternehmens, die Konsolidierung der Einrichtungen und andere Kosten für die Beendigung von Verträgen oder Barausgaben nicht revidieren wird. Das Unternehmen wies jedoch darauf hin, dass "die Umstrukturierungsbemühungen fortgesetzt werden und zu zusätzlichen Wertminderungen führen könnten, die über die revidierten Schätzungen hinausgehen." Warner Bros. Discovery geht nach wie vor davon aus, dass die Restrukturierungsmaßnahmen bis Ende 2024 "im Wesentlichen abgeschlossen" sein werden.