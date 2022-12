sport1TV: Sport1 launcht eigene Smart-TV-App

TV-News

Am Donnerstag hat der Sportsender Sport1 seine eigene Smart-TV-App vorgestellt, die ab sofort auf Android TV, Apple tvOS und Amazon Fire TV sowie unter www.sport1.tv verfügbar ist. Sie hört auf den einfach zu merkenden Namen „sport1TV“ und soll zeitnah auch auf Geräten von Samsung und LG abrufbar sein.Zum Start steht bei der neuen App vor allem die heute gestartete Darts-WM im Mittelpunkt. Zuschauer können in der App Livestreams aller Sessions in HD-Qualität sowie Highlight-Videos und exklusivem Content mit den Profis abrufen. Weitere Sport1-Formate wie «Der Doppelpass», die Highlights der Fußball-Bundesliga und 2. Bundesliga sowie Motor- und Dokutainment-Sendungen sind ebenfalls on demand streambar. In weiteren Entwicklungsschritten ist die Integration aller Bewegtbild-Angebote und -Inhalte in sport1TV geplant.„Die neue ‚sport1TV‘ App ist unsere Antwort auf das sich weiterentwickelnde Nutzungsverhalten gerade unserer jüngeren Zielgruppen“, erklärt Robin Seckler, Vorstand Digital der Sport1 Medien AG. „ In unserem digitalen Ökosystem schaffen wir damit nicht nur einen neuen zentralen Touchpoint für unser Bewegtbildangebot, sondern mit Blick auf die Digital Experience auch einen signifikanten Mehrwert für unsere User, die diese Inhalte nun kostenlos und ohne Medienbruch auf ihrem Big Screen erleben können. Mein besonderer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Monaten mit Hochdruck am erfolgreichen Start mitgearbeitet haben!“Tim Schnabel, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, erläutert die nächsten Entwicklungsschritte: „Mit unserer neuen App wollen wir die Heimat für alle Sportfans sein und ihnen Live-Events wie die Darts-WM, Highlights aus der Bundesliga und der 2. Liga, unsere bekannten Top-Formate wie den «Doppelpass» und natürlich auch Dokutainment-Kultsendungen zentral auf einer nativen Big Screen App bieten. Mit unserem Team werden wir ‚sport1TV‘ in den kommenden Monaten weiter ausbauen mit neuen Funktionen und auch eigens dafür entwickelten Sport- und Entertainment-Formaten – ausgerichtet an unserem Anspruch: Für unsere User wollen wir Sportmomente anreichern, verlängern und aus neuen Perspektiven betrachten, um sie zu emotionalisieren und zu begeistern.“