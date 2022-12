Twitter sperrt zahlreiche Musk-Kritiker

Vermischtes

Mit der freien Meinungsäußerung hat es der Tesla-Chef offenbar doch nicht so.

Bereits bei der Eröffnung des Tesla-Werkes in Grünheide ließ Twitter-Chef Elon Musk Journalisten aussperren, die kritisch über seine Arbeit berichtet hatten. Jetzt nimmt die Eskalation weiter zu, denn das soziale Netzwerk Twitter hat zahlreiche Journalisten gebannt. Unter den gesperrten Reportern sind Prominente wie Keith Olbermann und Aaron Rupar.Ryan Mac von der ‚New York Times‘, Drew Harwell von der ‚Washington Post‘, Donie O'Sullivan von CNN, Matt Binder von ‚Mashable‘, Micah Lee von ‚The Intercept‘ und Tony Webster wurden ebenfalls gesperrt, wie NBC News berichtet. Es ist zwar unklar, warum die Konten gesperrt wurden, aber die „Washington Post“ berichtet, dass viele der Journalisten am Mittwoch darüber geschrieben hatten, dass Musk das Konto, das die Bewegungen seines Privatjets verfolgt, gesperrt hatte, und sich auch auf Twitter kritisch über Musk geäußert hatten. Einige der Journalisten hatten einen Link zu dem Tracking-Account des Twitter-Rivalen Mastodon Social getwittert."Die impulsive und ungerechtfertigte Suspendierung einer Reihe von Reportern, darunter Donie O'Sullivan von CNN, ist besorgniserregend, aber nicht überraschend", sagte ein CNN-Sprecher in einer Erklärung dem US-Branchenblatt „Variety“. "Die zunehmende Instabilität und Volatilität von Twitter sollte für jeden, der Twitter nutzt, ein Grund zur Sorge sein. Wir haben Twitter um eine Erklärung gebeten und werden unsere Beziehung auf der Grundlage dieser Antwort neu bewerten."