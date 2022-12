«Death Stranding»-Film in Entwicklung

Kino-News

Kojima Productions arbeitet derzeit an einer möglichen Filmadaption.

Ein weiteres äußerst beliebtes Videospiel wird für die große Leinwand adaptiert. Diesmal handelt es sich um Hideo Kojimas Actionspiel. Kojima Productions hat sich mit den Hammerstone Studios von Alex Lebovici zusammengetan, um den Film zu entwickeln und zu produzieren, der auf dem 2019 erscheinenden Videospiel von Kojima basiert. Dies wird der erste Spielfilm von Kojima Productions sein, der neue Elemente und Charaktere in die Welt von «Death Stranding» einführt."Ich könnte nicht aufgeregter über diese neue Partnerschaft mit Hammerstone Studios sein", so Kojima. "Dies ist ein entscheidender Moment für das Franchise und ich freue mich sehr darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um «Death Stranding» auf die große Leinwand zu bringen." Das ursprüngliche Spiel "fordert die Spieler heraus, eine zerbrochene Gesellschaft nach dem katastrophalen Ereignis von «Death Stranding» wieder zusammenzufügen. Dies hat eine Tür zwischen den Lebenden und den Toten geöffnet, was dazu führt, dass Kreaturen aus dem Jenseits die gefallene Welt durchstreifen, die von einer desolaten Gesellschaft geprägt ist."Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, mit dem brillanten und ikonischen Hideo Kojima bei seiner ersten Verfilmung zusammenzuarbeiten", sagt Lebovici, der in diesem Jahr den Horror-Hit «Barbarian» produziert hat. "Im Gegensatz zu anderen Big-Budget-Videospielverfilmungen wird dies etwas viel Intimeres und Bodenständigeres sein. Unser Ziel ist es, neu zu definieren, was eine Videospieladaption sein kann, wenn man kreative und künstlerische Freiheit hat. Dieser Film wird eine authentische 'Hideo Kojima'-Produktion sein."