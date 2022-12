«Diese Ochsenknechts» starten im Februar in Runde 2

TV-News

Das Reality-Format von Sky erhält diesmal eine umfassendere Staffel. Die Episodenzahl wurde auf acht erhöht.

Sky hat die zweite Staffel der Familien-Dokusoapangekündigt und die Folgenzahl im Vergleich zur ersten Runde um zwei Episoden erhöht. Acht Folgen werden ab dem 13. Februar 2023 immer montags ab 20:15 Uhr auf Sky One gesendet. Zudem sind sie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar. Mit dabei sind wieder Natascha Ochsenknecht, ihre Kinder Wilson Gonzales, Jimi Blue und Cheyenne sowie deren Ehemann Nino.Nachdem die erste Staffel mit der Verlobung zwischen Nino und Cheyenne endete, geht es nun an die konkrete Hochzeitsplanung. Hochzeitsoutfits und Ringe müssen gekauft werden und der Hochzeitstanz soll auch geprobt sein. Natascha unterstützt ihre Tochter bei den Vorbereitungen, was manchmal zu viel des Guten ist. Es kommt zum großen Knall zwischen Mutter und Tochter. Natascha reist außerdem nach Tansania, wo sie seit 1999 Kindern in Not hilft und nun eine neue Schule eröffnet. Jimi Blue begleitet seine Freundin, Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, nach Italien zu einem großen Rennen, um sie dort zu unterstützen. Währenddessen steht Wilson Gonzalez in Prag vor der Kamera für die Sky-Serie «Das Boot». Außerdem eröffnet er in Berlin ein Restaurant.«Diese Ochsenknechts» ist eine Produktion der B28 Produktion, als Produzent fungiert Manuel Menges. Formatentwickler ist Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.