Ryan Murphy erhält den Carol Burnett Award bei den Golden Globes

Der erfolgreiche Produzent zahlreicher Fernsehserien soll mit einem Preis geehrt werden.

Megaproduzent Ryan Murphy hat diese Woche eine Golden-Globe-Nominierung für seinen Netflix-Hit «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», der unter anderem als beste TV-Serie, Anthologie-Serie oder TV-Film im Rennen ist. Aber jetzt ist ihm garantiert, dass er bei der kommenden Globes-Zeremonie mindestens eine Statue mit nach Hause nehmen wird: Murphy wurde ausgewählt, um den vierten Carol Burnett Award des Kudocast zu erhalten.Die Hollywood Foreign Press Association wollte Murphys Carol Burnett Award am Donnerstagmorgen bekannt geben. Das bedeutet, dass Murphy bei der 80. jährlichen Verleihung der Golden Globe Awards am Dienstag, 10. Januar 2023, anwesend sein wird, um die Auszeichnung entgegenzunehmen.Der Carol Burnett Award wurde 2019 als Fernsehäquivalent zum traditionsreichen Cecil B. DeMille Award der HFPA ins Leben gerufen, der seit 1952 Talente aus der Welt des Films ehrt. Burnett erhielt die erste Auszeichnung, gefolgt von Ellen DeGeneres im Jahr 2020 und dem ikonischen Fernsehproduzenten Norman Lear im Jahr 2021.