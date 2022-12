«Other Black Girl» mit neuen Gaststars

US-Fernsehen

Bei der Fernsehserie werden unter anderen Brian Baumgartner, Alyshia Ochse und Kate Owens mitwirken.

Brian Baumgartner, Alyshia Ochse und Kate Owens wurden als wiederkehrende Gaststars für Hulus kommende Originalserieverpflichtet. Hinzu kommt die kürzlich angekündigte wiederkehrende Gastrolle von Garcelle Beauvais.Die Serie basiert auf dem gleichnamigen ‚New York Times‘-Bestseller von Zakiya Dalila Harris und handelt von der Redaktionsassistentin Nella, die es satt hat, die einzige Schwarze in ihrer Firma zu sein, und deshalb begeistert ist, als Hazel eingestellt wird. Doch als Hazels Stern zu steigen beginnt, gerät Nella in eine Spirale und entdeckt, dass in der Firma etwas Unheimliches vor sich geht.Baumgartner («The Office») wird Colin, den Bestsellerautor von Wagner, darstellen. Er ist der Grund, warum die Lichter im Haus noch an sind. Ochse («True Detective», «Ballers») wird Maisy darstellen, eine Redakteurin bei Wagner, die dafür bekannt ist, immer einen Power-Anzug zu tragen und doppelt so laut wie nötig zu sprechen. Owens wird Sophia verkörpern, einen Hipster aus Bushwick, der im Büro arbeitet.