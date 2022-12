«Spiderwick Chronicles» mit «Shazam»-Star besetzt

US-Fernsehen

Für die neue Serie haben sich die Verantwortlichen die Dienste von Jack Dylan Grazer verpflichtet.

Jack Dylan Grazer ist der jüngste Neuzugang in der Besetzung der TV-Serienadaption, die bei Disney+ in Arbeit ist. Grazer gesellt sich zu den bereits angekündigten Darstellern Lyon Daniels als Jared Grace, Noah Cottrell als Simon Grace, Mychala Lee als Mallory Grace, Joy Bryant als Helen Grace und Christian Slater als Mulgarath.Die Serie basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Tony DiTerlizzi und Holly Black. Laut der offiziellen Beschreibung folgt die Serie "der Familie Grace, die New York verlässt, um nach Michigan in ihr angestammtes Haus, das Spiderwick Estate, zu ziehen. Die Zwillingsbrüder Jared und Simon entdecken zusammen mit ihrer Schwester Mallory und ihrer Mutter Helen, dass magische Kreaturen wie Feen, Oger, Trolle, Irrlichter und vieles mehr real sind und sich unter uns verstecken".Grazer wird die Stimme von Thimbletack leihen, einem Irrwicht, der in den Mauern des Spiderwick Estate lebt. Die Figur wird wie folgt beschrieben: "Hunderte von Jahren alt ist Thimbletack immer noch ein Teenager unter seinesgleichen, ein Unruhestifter mit einem explosiven Temperament. Er könnte den Grace-Kindern eine große Hilfe sein, wenn er nur lernen könnte, seine eigenen überlebensgroßen Emotionen zu kontrollieren."