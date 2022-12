RTLZWEI setzt im Januar auf neue «Reeperbahn privat!»-Folgen

TV-News

An drei Donnerstagen steht das wahre Leben auf dem Kiez wieder im Fokus der Zuschauer.

RTLZWEI hat drei neue Folgen der Doku-Reiheangekündigt, die ab dem 5. Januar 2023 immer donnerstags ausgestrahlt werden. Die Produktion aus dem Hause Story House Productions ist jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung beim Streamingdienst RTL+ verfügbar und danach weitere 30 Tage lang kostenlos abrufbar.Die neuen Folgen drehen sich unter anderem um Koberer Fabian, der alle Hände voll zu tun hat. Um möglichst viele Touristinnen in den Menstrip-Laden "Wilde Jungs" zu locken, braucht er unbedingt die Unterstützung seines Kumpels Björn, der aber offenbar unglücklich ist. Außerdem wird Gogo-Tänzerin Marie gezeigt, die sich frisch mit ihrem Freund verlobt hat. Trotz vieler Vorurteile wollen sie weiterhin an ihrer Liebe festhalten. Die Prostituierte Laura soll Maries Trauzeugin werden. Auch Jezz und Krümel stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Zunächst steht aber der Junggesellenabschied an. Eine Hiobsbotschaft erreicht zusätzlich Jezz, denn dessen Vater ist an Krebs erkrankt.Außerdem wird Kiez-Hausmeister Atze bei seinen kuriosen Touren durch einen SM-Keller oder einer Garderobe eines Strip-Clubs mit der Kamera begleitet. Doch so langsam sitzt das Geld bei Atze nicht mehr so locker. Ein neuer Job soll helfen, seine Schulden abzubezahlen. Derweil möchte Pascal als Dragqueen durchstarten, der als Pamela Power in das Programm von Olivia Jones aufgenommen werden möchte.