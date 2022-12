Rundschau

Disney startet eine «National Treasure»-Serie und bei AppleTV+ kommt nun «Little America» zurück. Bei HBO die Tochter von Nancy Pelosi einen Film über ihre Mutter gedreht.

«Servus Baby» (seit 9. Dezember 2022 in der ARD Mediathek)

«Das Vermächtnis von Montezuma» (seit 14. Dezember bei Disney+)

«Litwinenko» (seit 16. Dezember bei AMC, Sundance Now, kein Deutschlandstart bekannt)

«Pelosi in the House» (seit 13. Dezember bei HBO, kein Deutschlandstart bekannt)

«Little America» (2. Staffel seit 9. Dezember bei AppleTV+)

Das Gefühlschaos geht mit vier neuen Folgen weiter. Auf dem Weg in neue Lebensphasen hält die Vorweihnachtszeit einen Korb voller Überraschungen für Lou (Josephine Ehlert), Mel (Genija Rykova), Eve (Teresa Rizos) und Tati (Xenia Tiling) bereit: "Erotische Vulkane", ungebetene kleine Knirpse, doppelte Vaterschaften und eine Exfrau am Rand des Nervenzusammenbruchs torpedieren vermeintliche Familienkonzepte. Am Ende bricht auch noch die Heilige Nacht in all ihrer Unerbittlichkeit über alle herein.Das Leben von Jess Valenzuela wird auf den Kopf gestellt, als ein rätselhafter Fremder ihr einen Hinweis auf einen jahrhundertealten Schatz gibt, der mit ihrem längst verstorbenen Vater in Verbindung stehen könnte. Jess hat ein Händchen für das Lösen von Rätseln, und ihre Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt, als sie und ihre Freunde einer Reihe von Hinweisen folgen, die in amerikanischen Artefakten und Wahrzeichen versteckt sind. Aber kann Jess einen Schwarzmarkt-Antiquitätenhändler überlisten, um den größten verlorenen Schatz der Geschichte zu finden und die Wahrheit über die Vergangenheit ihrer Familie ans Licht zu bringen?Die Serie basiert auf der wahren Geschichte der polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Giftmord an dem ehemaligen russischen Spion Litwinenko im Jahr 2006. Das ikonische Foto von Litwinenko in seinem Krankenhausbett sorgte für internationale Schlagzeilen, bevor er starb, und sein Tod löste eine der komplexesten und gefährlichsten Ermittlungen in der Geschichte der britischen Metropolitan Police aus.Der Film blickt hinter die Schlagzeilen und verfolgt Pelosis Leben in öffentlichen Ämtern von ihrer Wahl in den Kongress im Jahr 1987 und ihrer Ernennung zur ersten weiblichen Sprecherin des Repräsentantenhauses im Jahr 2007 bis zu den Wahlen im Jahr 2020 und der Amtseinführung von Präsident Biden.Die Serie beruht auf wahren Geschichten aus dem Epic Magazine von Vox Media Studios. «Little America» zeigt und feiert die witzigen, romantischen, herzerwärmenden, inspirierenden und überraschenden Erlebnisse von Eingewanderten in den USA. Die von Einwanderungsgeschichten aus aller Welt inspirierte zweite Staffel folgt unter anderem Phylicia Rashad, Alan S. Kim und Ki Hong Lee bei ihrer Suche nach dem amerikanischen Traum.