«Yellowjackets» geht in Runde drei

US-Fernsehen

Noch vor der Premiere der zweiten Staffel wurden neue Episoden bestellt.

wurde für eine dritte Staffel verlängert. Die Nachricht kommt noch vor der Premiere von Staffel zwei, die für März 2023 geplant ist. Die von Ashley Lyle und Bart Nickerson geschaffene Dramaserie folgt einem talentierten High-School-Mädchenfußballteam, das einen Flugzeugabsturz in der Wildnis überlebt und dabei in wilde Clans abrutscht, und verfolgt gleichzeitig das Leben, das sie fast 25 Jahre später wieder zusammenzufügen versuchen.Zur Besetzung gehören Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole und Kevin Alves. In der zweiten Staffel werden außerdem Lauren Ambrose, Simone Kessell und Elijah Wood zu sehen sein.„Angesichts des durchschlagenden Erfolgs von «Yellowjackets» in Staffel eins und der aufgestauten Vorfreude auf Staffel zwei wollten wir den Schwung maximieren, indem wir Staffel drei jetzt schnell auf den Weg bringen", sagte Chris McCarthy, Präsident und CEO von Showtime und Paramount Media Networks. "Der Ehrgeiz der Serie wird nur von ihrer Ausführung übertroffen, und ich danke dem unglaublichen Kreativteam, das dahinter steht, einschließlich Ashley, Bart, Jonathan, eOne und dem Showtime-Team, dafür, dass sie diese Serie zu einem solchen Erfolg gemacht haben."