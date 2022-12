«Rosins Restaurants» läuft mäßig

Quotennews

In der Zielgruppe konnte der Sternekoch aus Dorsten überzeugen. Dieser musste im Schwimmbad Hilfe leisten.

Seit vergangener Woche ist Frank Rosin wieder da. Rund sechs Wochen dauerte die Pause, nachdem man im Oktober zwei neue Folgen ausstrahlte. Die dritte Episode, die vor acht Tagen lief, sicherte sich 0,67 Millionen Zuschauer. Mit 0,30 Millionen jungen Zusehern fuhr man überdurchschnittliche 5,5 Prozent Marktanteil ein. Nun musstenach Königstein.Dort hatte zwar Antonio Cicchino um Hilfe gerufen, doch dieser versteckt sich meistens irgendwo in dem Hallenbad, in dem er italienische Küche anbietet. Sein kulinarisches Angebot wurde nicht angenommen. Ob es besser wurde? Das erfuhren 0,55 Millionen Fernsehzuschauer, die für einen Marktanteil von schlechten 2,1 Prozent standen. Bei den Werberelevanten fuhr die Sendung 0,26 Millionen Zuseher ein, der Marktanteil belief sich auf leicht überdurchschnittliche 4,5 Prozent.Beibesuchte man das Restaurant „Waffelwunder“, dem Frank Rosin im Herbst 2020 half. 0,39 Millionen Menschen wollten wissen, wie es vor Ort weiterging. Die Sendung verbuchte 2,3 Prozent Marktanteil bei allen sowie 3,2 Prozent bei den jungen Zusehern. Bis 23.20 Uhr blieben 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährige dran.ging im Anschluss auf Sendung, die Premiere sahen 0,20 Millionen Zuschauer. 1,9 Prozent der Zuschauer waren dabei. In der Zielgruppe wurden 0,08 Millionen Zuseher erreicht, der Marktanteil belief sich auf maue 3,1 Prozent.