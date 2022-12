«Geh aufs Ganze!» nur noch mäßig

Quotennews

Das Vorabendprogramm von Sat.1 schnitt unterdessen weiterhin gruselig ab.

Das junge Sat.1-Programm am Vorabend tut sich weiterhin schwer. Um 16.30 Uhr startete, das mit dem Thema „Ungewollt schwanger – warum lässt du mich hängen?“ 0,25 Millionen Fernsehzuschauer anlockte und auf einen Marktanteil von 1,9 Prozent kam. Mit 0,04 Millionen aus der Zielgruppe sicherte man sich nur zwei Prozent Marktanteil. Im Anschluss gab es eine halbstündige «Britt»-Ausgabe oder wahlweise die Regionalmagazine, die zusammen auf 0,37 Millionen und 2,4 Prozent kamen. Bei den Umworbenen wurden 2,4 Prozent Marktanteil ermittelt.Zwischen 18.00 und 19.00 Uhr gab es zwei-Ausgaben zu sehen, die auf 0,56 und 0,69 Millionen Zuseher kamen. Die Sendungen mit Rechtsanwalt Ingo Lenßen sicherten sich 3,1 und 3,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Nicht so toll sah es bei den jungen Leuten aus, denn hier erzielte man lediglich 3,2 und 4,5 Prozent. Sat.1 konnte 0,10 und 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige vorweisen. Weiterhin katastrophal läuft, das 0,44 Millionen Zuseher erzielte. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) übermittelte 0,09 Millionen Werberelevante, die für 2,2 Prozent Marktanteil standen.Diemachen nicht gerade der «Tagesschau»-Konkurrenz. Nur 0,74 Millionen Zuseher schalteten ein, in der Zielgruppe standen 5,1 Prozent auf der Uhr. Eine weitere Ausgabe der Spielshowlockte 1,34 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil belief sich auf 5,2 Prozent. Bei den jungen Zusehern sorgte Jörg Dräger für 0,40 Millionen und 7,0 Prozent. Der Sender holte damit mittelmäßige Werte. Schließlich sendete man um 22.30 Uhr noch, die mit 0,43 Millionen und 4,4 Prozent in der Zielgruppe floppte.