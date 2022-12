Banijay: Christian Wikander wird Scripted-Leiter

Köpfe

Der neue Kopf für alles, was in Richtung Show geht, hat man von HBO Max Nordic abgeworben.

Banijay hat den Geschäftsführer von HBO Max Nordic, Christian Wikander, zum neuen Global Head of Scripted abgeworben. Wikander, der am 1. Mai zu Banijay stößt, wird für die Entwicklung von strategischem geistigem Eigentum, die Förderung der Zusammenarbeit innerhalb des Portfolios von über 50 Drama-Labels, die Ausschöpfung des Formatpotenzials und die Identifizierung von lukrativen Akquisitionsmöglichkeiten für Dritte verantwortlich sein. Er wird an Marco Bassetti, den CEO von Banijay, berichten.Zuvor war Wikander seit 2020 als Redakteur und VP of Original Programming bei HBO Max Nordic (Warner Bros. Discovery) tätig. Dort war er für die Entwicklung von Original-Serien in den nordischen Ländern verantwortlich und arbeitete mit Autoren, Produzenten und wichtigen Talenten auf lokaler und internationaler Ebene zusammen. "Ich bin sehr stolz darauf, einer so etablierten, globalen Gruppe wie Banijay beizutreten", sagte Wikander. "Als Kollektiv einiger der besten Produzenten in der Branche ist es ein angesehenes Zuhause für lokale Geschichten, die um die Welt gehen, und ich freue mich darauf, mit den brillant talentierten Storymakern im Herzen des Ganzen zusammenzuarbeiten und von ihnen zu lernen", so Wikander weiter.Bassetti wies darauf hin, dass Wikander "nicht nur sein immenses kreatives Talent und seine Agilität als Führungskraft unter Beweis gestellt hat, sondern vor allem auch sein natürliches Auge für das Erkennen einer Geschichte mit internationalem Potenzial", nachdem er als "Verantwortlicher Producer, Geschäftsführer und Produzent" gearbeitet hat. "Mit ihm haben wir die Möglichkeit, unser Premium-Skriptangebot weiter auszubauen und den Ruf von Banijay als führendes Unternehmen für lokale und englischsprachige Dramen zu stärken, die das Publikum weltweit ansprechen", fügte der Geschäftsführer hinzu. Wikander wird die Nachfolge von Lars Blomgren antreten, dem derzeitigen globalen Leiter der Drehbuchabteilung, der in einigen Monaten von seinem Posten zurücktreten wird, um sich auf unabhängige Produktionen zu konzentrieren.